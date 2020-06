Lentini, guasto alla discarica: stop alla raccolta in 240 Comuni

Stop alla raccolta dei rifiuti in 240 Comuni siracusani. A causare il blocco un guasto alla discarica di Lentini. Come riportato nel provvedimento firmato dal direttore tecnico, Marco Morabito, la ricezione dei rifiuti deve "essere temporaneamente sospesa" per "guasti alle linee di produzione" avvenuti tra venerdì sera e la mattina di sabato che hanno provocato un accumulo di rifiuti nelle zone di scarico.

A causa delle vicende giudiziarie, è in sospeso, per la discarica di Lentini, un progetto di ampliamento già autorizzato dalla Regione e per il quale è già in programma per il prossimo 7 luglio una conferenza dei servizi a cui ha chiesto di partecipare anche Legambiente.

