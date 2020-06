Rapine in casa di anziani ed estorsioni a Lentini, 16 condannati: i nomi

Sedici condanne e due assoluzioni al termine del processo «Uragano», a Siracusa, su una serie di estorsioni, incendi e rapine commesse a Lentini.

Secondo la ricostruzione della polizia, gli imputati si erano divisi i compiti: un gruppo si era specializzato nelle rapine in casa soprattutto ai danni di donne ed anziani. Un’altra cellula avrebbe pensato alle estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno, prima compiendo un furto per poi chiedere soldi alla vittima per la restituzione della refurtiva. Il terzo gruppo, invece, avrebbe avuto il compito di intimidire le vittime, tra cui imprenditori, compiendo degli incendi alle loro proprietà con finalità di estorsione.

Questa la sentenza: Maurizio Sambasile 8 anni; Filadelfo Amarindo 6 anni; Salvatore Palermo 9 anni ma assolto da estorsione; Vincenzo Sanzaro 8 anni; Francesco Rubino 6 anni ed 8 mesi; Antonino Corso 6 anni ed 8 mesi; Alfio Calabrò 5 anni; Andrea Libertino 7 anni e 6 mesi;Sebastiano Buremi 8 anni e 6 mesi; Giuseppe Infuso 8 anni; Concetto Scrofani 8 anni 2 mesi; Miriam Coco 5 anni e 4 mesi;Giuseppe Castro 2 e 6 mesi; Giuseppe Romano 3 anni e 6 mesi; Andrea Catania 2 mesi; Salvatore Amato 6 anni ed 8 mesi. Assolti Sebastiano Raiti e Francesco Siracusano.

