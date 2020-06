Rinchiusa in una baracca senza cibo e acqua, salvata cagnolina ad Augusta

Guaiva disperatamente sperando che qualcuno potesse salvarla. E così è accaduto ad una cagnolina, tratta in salvo dai carabinieri di Augusta. La povera quattrozampe era rinchiusa in una baracca in via San Giuseppe, legata ad una catena arruginita, senza cibo e acqua e circondata dai suoi stessi escrementi senza mai potersi muovere e vedere la luce del sole.

A segnalare l'animale in pericolo i vicini. In collaborazione con il servizio veterinario dell'Asp di Siracusa, i carabinieri sono riusciti a liberare la cagnolina che è stata affidata al canile per ricevere cure e assistenza necessarie.

Il proprietario, successivamente rintracciato, è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea per abbandono di animali.

© Riproduzione riservata