Femminicidio a Lentini, 82enne uccide la sua giovane convivente: tragica lite per 50 euro

Ennesimo femminicidio, questa volta a Lentini, nel Siracusano. Una donna, Giuseppina Ponte di 39 anni, originaria di Francofonte, è stata uccisa questa mattina intorno alle 11 in un'abitazione in via Sicilia.

La donna sarebbe stata raggiunta da due colpi di pistola esplosi, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa che hanno avviato le indagini, da un anziano, Antonio Zocco, di 82 anni con cui conviveva. Il pensionato, adesso sotto interrogatorio da parte del sostituto procuratore Marco Dragonetti che coordina le indagini, ospitava la donna senza fissa dimora.

A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari. Il corpo della vittima era in una pozza di sangue. Inutile il tentativo dei sanitari del 118 di rianimare la donna.

Nell'appartamento, posto sotto sequestro, i militari dell'Arma stanno compiendo i rilievi per accertare la dinamica dell'omicidio. L'anziano avrebbe sparato due colpi di pistola al termine di un'accesa discussione centrando la donna al torace.

Zocco, 82 anni ha confessato l’omicidio. Tra i due vi era stata questa mattina una lite per una banconota da 50 euro, spiegano i carabinieri. La vittima viveva da qualche giorno nella casa dell’anziano a lentini, nel siracusano, che aveva accettato di accoglierla poichè la donna non aveva una dimora stabile. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Siracusa, Marco Dragonetti, ha accertato la dinamica dei fatti: La lite avrebbe assunto in breve toni molto aspri, tanto che la donna si era riparata dietro ad una porta per sfuggire a Zocco, che aveva iniziato a minacciarla. Pochi minuti dopo l’uomo avrebbe esploso due colpi di pistola cal. 6,35 che, attraversata la porta, hanno colpito la donna al torace. Zocco è stato trasferito in carcere a Siracusa.

