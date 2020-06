L'arresto del "re" dei rifiuti, l'inchiesta non blocca la discarica di Lentini

La Regione continuerà a utilizzare la discarica di Grotte San Giorgio, a Lentini. L’impianto della Sicula Trasporti, il cui patron Antonello Leonardi è stato arrestato giovedì, è adesso in mano agli amministratori giudiziari e l’assessorato ai Rifiuti si è già mosso per proseguire il rapporto modificando alcune condizioni contrattuali e di smaltimento. Di ufficiale non c’è ancora nulla, ma - come riporta Giacinto Pipitone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola - in un primo vertice avvenuto nei giorni scorsi - la Regione non può chiudere l'impianto o dovrebbe trovare una nuova sistemazione a rifiuti provenienti anche da Trapani, Messina, Palermo e Ragusa, oltre che ovviamente da Catania e Siracusa.

