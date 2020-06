Augusta, arrestato dai carabinieri con 40 grammi di cocaina

Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In manette un 27enne, Alfio Coco, beccato dai militari dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Augusta con 40 grammi di cocaina in casa.

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata ed inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Sant’Agata Li Battiati per l’esame quantitativo e qualitativo.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Siracusa, è stato ricondotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.

