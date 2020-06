Un uomo avolese di 30 anni è stato fermato e condotto in carcere. Sebastiano Di Pietro, questo il nome del giovane, la sera del 4 giugno scorso all’interno di un ristorante di Avola, aveva aggredito con un coltello l’ex cognato, che per le ferite gravi è stato ricoverato in ospedale e operato.

Erano cominciate le ricerche di Di Pietro, che il giorno successivo si è presentato negli uffici del commissariato, accompagnato dal proprio legale.

© Riproduzione riservata