Trasportavano in ceste di vimini cocaina e marijuana: tre arresti a Siracusa

Stavano trasportando in ceste di vimini marijuana e cocaina. Tre ventenni, Sebastiano Genovese, 22 anni, Federico Pugliara, 24 anni e Christophere Colombo, di 23, sono stati arrestati a Siracusa dagli agenti della squadra mobile perché colti in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti assistiti dalle unità cinofile antidroga di Catania, li hanno fermati all’interno di un complesso immobiliare di via Algeri: due di loro erano intenti a trasportare, all’interno di un paniere di vimini, un cospicuo quantitativo di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi pronte per essere commercializzate.

Un terzo giovane è stato visto mentre gettava dalla finestra della propria abitazione un bilancino di precisione e un involucro contenente cocaina. Durante la perquisizione nell’abitazione trovata altra sostanza stupefacente, materiale idoneo al confezionamento della droga e 1500 euro in contanti.

Nel complesso sono stati sequestrati 300 grammi di marijuana, circa 600 dosi per un valore commerciale di 5 mila euro e 15 grammi di cocaina, per circa 60 dosi e un valore di circa mille euro.

Nell'ambito della stessa operazione antidroga la polizia ha individuato un’area condominiale, nella zona di via Italia, delimitata abusivamente da un cancello in ferro, secondo la polizia allestito, «per garantire protezione agli spacciatori».

Individuato un 28enne denunciato per detenzione abusiva di munizionamento e per la violazione edilizia.

© Riproduzione riservata