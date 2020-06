Raccolta dei rifiuti a Sortino, aperta un'inchiesta

I magistrati della procura di Siracusa hanno aperto un’inchiesta sul servizio della nettezza urbana nel Comune di Sortino. Sotto i riflettori le proroghe dal 2012 al 2018 concesse ad un’azienda.

«Si tratta di una prosecuzione di un’indagine già avviata», commenta il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato, «abbiamo dato ai magistrati una corposa documentazione, a dimostrazione della nostra totale trasparenza. Nel servizio in proroga, non sono stati aumentati i costi del servizio anzi abbiamo aumentato la percentuale della raccolta differenziata, passata dall’1 al 70% per cento».

Nel 2018 è stata bandito l’appalto, vinto da una azienda che ad oggi garantisce il servizio. «Abbiamo mantenuto gli stessi costi ai cittadini - conclude il sindaco - ma per quanto riguarda l’inchiesta confido nella magistratura, noi abbiamo agito sempre con trasparenza».

© Riproduzione riservata