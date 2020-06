Floridia, scarcerato per rischio coronavirus: detenuto torna in cella

È tornato in cella, nel carcere Cavadonna, Carmelo Terranova, 72 anni, a cui pochi giorni fa erano stati concessi gli arresti domiciliari perchè ritenuto a rischio contagio Covid per via delle sue condizioni di salute.

I carabinieri di Floridia ieri lo hanno tratto in arresto. Su ordine della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale “Cavadonna” in quanto gli approfondimenti sanitari hanno attestato la non incompatibilità delle sue condizioni di salute col regime carcerario.

