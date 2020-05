A Siracusa negozi aperti anche domenica e nei giorni festivi

A Siracusa negozi aperti anche domenica e festivi, così come il cimitero. Lo ha disposto il sindaco, Francesco Italia, con un’ordinanza proposta dal dirigente del settore Attività produttive e mercati, Enzo Miccoli, applicando la circolare del 23 maggio con la quale il presidente della Regione dispone alcune deroghe alle chiusura delle attività.

"A partire da domani e da martedì, 2 giugno, il cimitero tornerà ad essere aperto al pubblico la domenica e durante le festività - ha scritto il sindaco Francesco Italia - Gli orari sono quelli osservati regolarmente nei giorni festivi, cioè dalle 8 alle 12,30. I visitatori sono tenuti a rispettare le norme anti-contagio sull'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) e il mantenimento del distanziamento sociale".

Sull'apertura dei negozi di domenica e nei giorni festivi, il sindaco precisa che l'ordinanza non si applica a supermercati e outlet. Rimarrà necessario osservare le regole anti contagio, precisa Italia: uso delle mascherine e mantenimento della distanza sociale; accesso pianificato, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi; il divieto di assembramenti e la disponibilità di prodotti per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche; l'obbligo per il personale di indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante. Per l’abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti per scegliere in autonomia la merce.

