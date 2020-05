Viola i domiciliari, arrestato a Carlentini

Agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti li viola ma viene colto in flagrante dai carabinieri. I militari, durante il servizio di controllo serale sul territorio, hanno sorpreso il 40enne Vincenzo Sorge fuori dalla sua abitazione.

L’uomo, ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per reati connessi al traffico illecito di stupefacenti, con obbligo di rimanervi e senza possibilità di uscirne, non è stato trovato in casa durante un controllo. Poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri mentre vagava per le vie del paese a bordo di uno scooter.

È stato quindi bloccato e nuovamente arrestato.

