Nasconde droga in casa dei genitori, arrestato pusher a Siracusa

Aveva nascosto grosse quantità di droga in casa dei genitori. Ieri mattina C.G, pusher incensurato di 25 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nell'abitazione in cui il giovane disoccupato vive con i genitori diversi panetti di hashish nascosti tra la biancheria personale, per un peso complessivo di quasi 700 grammi.

Nel garage i militari hanno trovato anche nascosti in una borsa, altri 28,59 grammi di marijuana suddivisi in 63 buste, 4 grammi di cocaina suddivisi in 10 buste di diverso peso e numerose banconote di vario taglio, presumibilmente provento dello spaccio.

Considerato il confezionamento ed il numero complessivo di dosi, tutto materiale era evidentemente pronto per essere trasportato per la città e venduto durante il fine settimana. Dietro l'immagine di un giovane incensurato, il 25enne nascondeva infatti una fiorente attività di commercio al dettaglio di hashish, marijuana e cocaina. C.G. è stato quindi tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari all’interno della sua abitazione.

