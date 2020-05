Noto, viola le misure anti-contagio: multa da 10mila euro per un'azienda agricola

In un'azienda agricola di Noto sono state riscontrare numerose violazioni alle norme anti-contagio per il coronavirus. Durante i controlli infatti è stata verificata la mancata redazione delle procedure operative dedicate all’attuazione di misure precauzionali e di contrasto alla diffusione del contagio del virus: negli ambienti di lavoro mancavano infatti dispenser per disinfettanti, gli ambienti non erano stati sanificati ed ai dipendenti, che oltretutto non erano stati tutti sottoposti alla visita medica preventiva, non erano stati distribuiti i dispositivi di protezione individuali anticovid.

L’amministratore dell’azienda è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa, con prescrizione di sanare le anomalie riscontrate, e raggiunto da una sanzione amministrativa per oltre 10mila euro.

© Riproduzione riservata