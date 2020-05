Nascondeva in casa polvere da sparo e droga, denunciato a Siracusa

I carabinieri della sezione operativa e della radiomobile di Siracusa hanno denunciato B.C., siracusano, 36 anni, perchè trovato in possesso di materiale esplosivo e diversi grammi di sostanza stupefacente.

In particolare, in casa l'uomo aveva circa 800 grammi di polvere da sparo (polvere pirica), detenuti illegalmente, senza la prescritta licenza e senza alcun giustificato motivo e, nascosti all’interno di un armadio, circa 6 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana.

Sono in corso approfondimenti per verificare se la polvere da sparo sequestrata sia collegabile agli ultimi episodi delittuosi avvenuti in città.

