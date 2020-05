Tenta di svaligiare una casa estiva a Noto, arrestato 29enne

Tenta di svaligiare un'abitazione estiva ma viene colto in flagranza di reato. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato Giuseppe Zivillica, 29 anni, già noto alle forze dell'ordine.

I militari hanno notato che la porta d’ingresso della casa, di proprietà di un cittadino netino residente in Germania, era aperta e sono così entrati per controllare. All'interno è stato trovato Zivillica che stava rovistando probabilmente alla ricerca di oggetti di valore.

Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato la fuga a piedi per le vie del centro cittadino, ma i carabinieri sono riusciti a bloccarlo in breve tempo e a trarlo in arresto con le accuse di tentato furto in appartamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Il malvivente, scoperto sul fatto, non è riuscito a rubare nulla. Espletate le formalità di rito, il 29enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a diposizione dell’autorità giudiziaria.

