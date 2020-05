Carlentini, azienda vìola le misure di sicurezza: multa da 3 mila euro

Anche nella fase 2 e con meno restrizioni non si fermano i controlli dei carabinieri nell'ambito delle norme anti-coronavirus. I militari della Compagnia di Augusta e i colleghi del nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Siracusa hanno controllato attività produttive, industriali e commerciali nella zona Nord della Provincia.

In particolare, in un’azienda logistica di trasporti su gomma di Carlentini sono state riscontrate la mancata affissione di cartelloni e segnaletica di informazione ai lavoratori e all’utenza sulle disposizioni delle autorità, l’assenza di distributori di igienizzante per le mani, la mancata indicazione dei percorsi dedicati ai fornitori, l’assenza di un protocollo aziendale anti covid, nonché la mancata istituzione del comitato aziendale di controllo sull’applicazione del protocollo anti covid e la mancata sanificazione degli ambienti.

A seguito di ciò veniva comminata la relativa sanzione pari a 3 mila euro e inviata segnalazione alla prefettura di Siracusa per l’eventuale sospensione dell’attività.

