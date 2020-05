Controlli nel Siracusano: raffica di multe e denunce

Intensi i controlli sul territorio siracusano. Negli ultimi giorni, i carabinieri hanno controllato circa 500 veicoli ed identificato oltre 650 persone.

Numerose le perquisizioni personali e veicolari effettuate, che hanno portato al deferimento di un 20enne di Pachino poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di oltre 10 centimetri senza giustificato motivo ed alla segnalazione alla Prefettura di Siracusa di 6 soggetti quali assuntori di cocaina, hashish e marijuana, oltre ai consueti controlli alla circolazione stradale, che hanno visto elevare diverse sanzioni per la mancanza di assicurazione di responsabilità civile e per il mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori e motocicli, guida con patente scaduta di validità e mancanza dei documenti di circolazione e di guida, per un totale complessivo di 6 veicoli sequestrati, 8 documenti ritirati e 40 punti sottratti.

