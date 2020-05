Spaccio di marijuana a Siracusa: 30enne arrestato

Un 30enne siracusano è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti lo hanno notato entrare in un condominio dei complessi residenziali della zona alta della città con in mano una vistosa borsa di plastica, come se stesse ritornando dal supermercato.

Gli agenti lo hanno fermato e hanno sentito un intenso odore di marijuana provenire dalla busta e hanno deciso di effettuare la perquisizione del sacchetto, trovando circa 250 grammi di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi, tre bilancini elettronici di precisione, ed altro materiale per il confezionamento, quali coltelli, buste di plastica e carta alluminio.

Le circa 800 dosi trovate hanno un valore di circa 3 mila euro. Il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari.

