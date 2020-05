Ai domiciliari continua a spacciare droga, arrestata ad Avola

Agli arresti domiciliari è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Avola hanno arrestato in flagranza del reato Annamaria Marcì, di 31 anni, con precedenti penali per droga.

Dalle indagini eseguite, i militari avevano intuito che la donna potesse spacciare droga in casa. Così, dopo trovato un uomo in possesso di stupefacenti nei pressi della sua abitazione, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare alla quale, sin da subito, la donna si è mostrata particolarmente agitata. E in effetti in casa di Marcì sono stati trovati circa 5 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronti per essere spacciati.

L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata nuovamente tradotta presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

