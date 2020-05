Cassibile, trovato in campagna un fucile con matricola abrasa: indagini dei Ris

Rivenuta nelle campagne di Cassibile una doppietta Acier Cockerill calibro 16 con matricola abrasa. L'arma era avvolta in una felpa. I carabinieri, impegnati in un servizio di perlustrazione. hanno prima messo in sicurezza il fucile e poi lo hanno sottoposto a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria per risalire al proprietario.

L'arma sarà inviata al R.I.S. di Messina per ripristinarne la matricola e rilevare impronte digitali o profili biologici utili ad identificare chi l’abbia maneggiata e a comprendere se, come possibile, sia oggetto di furto. L’ipotesi dei carabinieri è che il detentore se ne sia liberato in fretta.

