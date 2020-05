Lentini, viola più volte gli arresti domiciliari: in carcere 22enne pregiudicato

Ha violato ripetutamente la misura degli arresti domiciliari. Per questo motivo Gomez Victoria Omar Rafael De Jesus, 22enne residente a Lentini, è finito dietro le sbarre.

Il provvedimento è stato irrogato a seguito delle numerose denunce e segnalazioni inviate dai carabinieri alle autorità giudiziaria ed amministrativa per le persistenti violazioni commesse.

Il giovane infatti, ristretto in casa dopo essere stato arrestato per il tentato furto all’interno dell’Istituto comprensivo “Riccardo da Lentini” avvenuto lo scorso mese di aprile, si è dimostrato refrattario alle disposizioni, violandole più volte per uscire di casa a svagarsi o attendere ai propri interessi.

I carabinieri lo hanno più volte sorpreso e ricondotto al domicilio, finché l’Autorità Giudiziaria ha deciso di condurlo in carcere .

