Augusta, irrompe in un negozio e tenta il furto: arrestato pregiudicato

Irrompe in un negozio di alimentari e tenta il furto ma viene colto in flagrante. Giuseppe Schifitto, 54enne di Augusta, è stato arrestato per rapina dai carabinieri.

L’uomo, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un negozio di alimentari del centro di Augusta, vi si era introdotto ma mentre stava asportando le banconote contenute nel registratore di cassa è stato sorpreso dal proprietario dell’esercizio, che ha tentato di bloccarlo. Ne è seguita un breve scontro a seguito del quale il ladro è riuscito a darsi alla fuga.

Immediate le ricerche dei carabinieri che si trovavano in zona per i controlli anti-coronavirus. I militari sono riusciti ad individuarlo nei pressi della sua abitazione. L'uomo è stato quindi sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.

