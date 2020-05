Cane legato a un'auto in cosa e torturato a Priolo Gargallo. "Inorriditi da tale crudeltà"

Un cane legato a un'auto in corsa e trascinato in una strada di Priolo Gargallo. A scoprirlo alcuni volontari di un'associazione animalista che, dopo aver tentato di fermare l'uomo, hanno dovuto assistere alla sua fuga.

Una indicibile tortura verso un animale è stata denunciata dalle associazioni animaliste nel siracusano. «A Priolo Gargallo, in provincia è stato trascinato un cane tra la masseria Scrivilleri. Quando è stato fermato dai nostri amici volontari, l’uomo è scappato», affermano in una nota congiunta Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) e Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana (Lai).

«Siamo inorriditi da tanta crudeltà - affermano in una nota congiunta Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) e Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana (Lai) - Il cane è stato portato con urgenza dal primo veterinario, ma è deceduto tra atroci sofferenze. E’ inaccettabile che simili crudeltà possano essere tollerate. Ci sono tutti gli elementi (foto e video) perché le autorità procedano ai sensi di legge contro l’autore di questo atto bieco. Auspichiamo una intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata a prevenire maltrattamenti degli animali e nuovi abbandoni di animali d’affezione. E’ un atto vile, crudele, che non possiamo tollerare. Siamo stanchi di raccontare storie di animali maltrattati, torturati e uccisi. Coloro che si macchiano di questi orribili reati devono pagare. Ci costituiremo parte civile per assicurarci che questa vittima indifesa abbia giustizia».

«E' arrivato il momento - conclude la nota - che il legislatore inasprisca le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Ricordiamo che il punto 22 del programma di Governo Pd-M5s prevede di 'rafforzare la normativa per tutelare gli animali, contrastando ogni forma di violenza e di maltrattamento nei loro confronti. Chiediamo con urgenza al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, di tenere fede agli impegni assunti di fronte a milioni di cittadini: si deve ripartire riprendendo il DDL S. 1078 a firma del senatore Gianluca Perilli (M5s), oppure sbloccando il PDL n. 847 dell’on. Patrizia Prestipino (Pd)».

