Debito per droga, 30enne arrestato per estorsione a Noto

La polizia ha arrestato per estorsione Simone Manenti, 30 anni, di Noto. Secondo la polizia è "probabile che dietro le pretese estorsive vi siano dei debiti derivanti da una compravendita di sostanze stupefacenti effettuata dall'estorsore con terze persone, per onorare i quali, lo stesso ha vessato la vittima".

La vittima era da tempo vessata da costanti richieste di denaro e da chiare minacce di Manenti che via social avrebbe anche scritto "perché non mi rispondi? Devi pagare.... devi pagare o giuro che vengo a casa tua e butto dal balcone te e tua moglie" con la richiesta di 1800 euro. Altri messaggi vocali dello stesso tenore intimidatorio sono stati inviati via whatsapp.

Gli agenti hanno predisposto un blitz per cogliere in fragranza di reato Manenti mentre riceveva una somma di denaro.

