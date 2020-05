Scoppia incendio in una villetta a Melilli, evacuate tre persone

Un incendio stamattina è divampato in una villetta a Città Giardino nel territorio di Melilli, all’ingresso di Siracusa. Gli agenti delle volanti della polizia hanno evacuato i tre occupanti dell’abitazione, che si erano rifugiati in un piccolo locale attiguo, ed anche i vicini di casa.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno devastato l'abitazione e messo in sicurezza l’immobile nel quale si trovavano alcune bombole di gas.

Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano scaturite da un frigorifero che si trovava in cucina. I tre sono stati visitati dai medici del 118 intervenuti per una lieve intossicazione per il fumo.

