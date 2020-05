Francofonte, sorpresi a rubare 100 chili di arance

Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Stazione di Francofonte per furto. Si tratta di due persone conosciute alle forze dell'ordine: Adriano La Cognata 33enne e Daniele Fagone 41enne.

I due sono stati sorpresi dai militari all’interno di un appezzamento di terreno sulla strada provinciale 33, in contrada Virgonello-Lingemi, intenti a rubare arance e a metterle in alcune cassette di plastica per poi posizionarle all’interno di un’autovettura poco distante.

I militari, riconoscendo i soggetti, hanno immediatamente fatto irruzione nell’aranceto bloccando i due che sono stati bloccati e arrestati. I 100 chili di arance sono stati sequestrati, mentre i ladri, dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria aretusea.

I due sono stati sanzionati per la violazione delle misure di contenimento della pandemia da coronavirus.

