Lentini, arrestato 27enne per furto di materiale elettrico e ferroso

Un 27enne di Catania, Piero Orazio Castro, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri mattina dagli agenti del commissariato di Lentini per furto di materiale elettrico e ferroso.

Dopo una segnalazione, i poliziotti sono intervenuti in un cantiere in piazza Commercio, all’interno della stazione ferroviaria di Lentini, e hanno notato un soggetto che raccoglieva alcuni elementi elettrici in ottone per poi riporli all’interno di un secchio di colore bianco.

Gli agenti hanno bloccato l’uomo che, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, su disposizione del pm di turno è stato accompagnato nella casa circondariale di Augusta.

