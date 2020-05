Armi clandestine e droga: un arresto ad Avola

Un avolese di 22 anni, Corrado Munafò, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

Dalla perquisizione domiciliare è stata scoperta una pistola a salve marca Bruni 84 riproducente una Beretta calibro 9 corto, alterata con inserimento di canna dotata di filetttura per dispositivo silenziatore. L’arma, evidente frutto di alterazione “clandestina”, era contenuta all’interno di involucro termosaldato, occultata nei pensili della cucina ed era pronta all’uso rifornita con caricatore bifilare con 5 cartucce calibro 9.

Trovata anche una grossa busta plastica contentente 5 grammi di marijuana. In attesa dell’udienza di convalida, l’arrestato è stato sottoposto alla misura precautelare ai domiciliari. Arma e droga sono stati sequestrati per compiervi successivi accertamenti, in particolare sull’arma, volti a stabilirne effettivi funzionamento e potenzialità offensiva.

