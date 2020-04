Fermato corriere della droga sulla Siracusa-Gela: la cocaina avrebbe fruttato 50 mila euro

Un corriere della droga è stato fermato e arrestato sulla Siracusa- Gela. Si tratta di Fausto Caruso, 36enne di Siracusa, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È stato fermato al termine di un inseguimento in autostrada tra Siracusa ed Avola: Caruso era a bordo della sua auto sulla Siracusa- Gela ed ha imboccato lo svincolo per Avola. Appena ha visto la polizia è rientrato in autostrada provando a scappare ma è stato subito fermato.

Dalla perquisizione è emerso che aveva nascosto 350 grammi di cocaina in un sacchetto legato alla caviglia e negli slip. Il valore della droga secondo la polizia è di circa 50 mila euro. L’uomo, posto ai domiciliari, è stato anche sanzionato per violazione alle misure anti Coronavirus.

© Riproduzione riservata