Evade più volte i domiciliari, arrestato giovane ad Augusta

I carabinieri di Augusta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Salvatore Barravecchia, di 20 anni, trovato più volte a circolare per le vie della città pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari.

All'evasione dei domiciliari, si aggiungono anche le violazioni dei divieti imposti dall'emergenza coronavirus. Barravecchia è stato quindi condotto nel carcere “Piazza Lanza” di Catania;

A Villasmundo e Sortino, invece, in diverse circostanze sono stati sanzionati due soggetti che stavano praticando attività sportiva a grande distanza dalla loro abitazione: un ciclista, sorpreso in sella alla sua bicicletta da corsa su una strada provinciale ed un podista.

Si ricorda che l’attività sportiva è al momento consentita solo nei pressi della propria abitazione, da soli (mai in gruppo) e osservando la distanza di sicurezza.

