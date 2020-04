Nascondeva cocaina in casa: arrestato a Noto

Trovato con droga in casa. È stato arrestato nel pomeriggio di ieri Vincenzo Santonastaso, 49enne di Noto con precedenti di polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo diversi appostamenti, i carabinieri hanno deciso di procedere a un controllo domiciliare più approfondito durante il quale sono stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, il materiale per il confezionamento e la somma contante di 290 euro anch’essa sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Siracusa.

