Festa della Liberazione, a Noto l'omaggio al Monumento ai Caduti

Il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, i componenti della sua giunta e il presidente del Consiglio comunale Veronica Pennavaria hanno deposto due corone di alloro al Monumento dei Caduti di corso Vittorio Emanuele, in occasione del 75° anniversario della Festa della Liberazione.

Una cerimonia breve e semplice, nel pieno rispetto delle restrizioni previste per evitare il contagio da Covid19 e del divieto di assembramenti.

“L’anniversario della Liberazione, il 75°, festeggiato oggi, pur mantenendo per intero i valori di uguaglianza, democrazia e giustizia sociale, deve consolidare, alla luce di questa nuova e tragica esperienza, i principi della fratellanza e della solidarietà alla base della Creazione della Comunità, concezione quest’ultima a cui sono molto legato”, dichiara il sindaco Bonfanti.

“La Festa della Liberazione - conclude il sindaco Bonfanti - propone quest’anno una nuova sfida nella misura in cui la grave pandemia in atto, che ha già mietuto migliaia di vittime, sta altresì mettendo a dura prova le strutture sanitarie e la stessa economia della Nazione. Il difficile momento che l’Italia sta attraversando riceverà certamente dagli ideali del 25 aprile un forte impulso alla rinascita nel segno della fratellanza e della solidarietà della società italiana per affrontare con successo i problemi creati dalla pandemia e fare ripartire il Paese”.

© Riproduzione riservata