Coronavirus, blitz dei Nas negli ospedali di Siracusa e Noto

I carabinieri di Siracusa e dei Nas di Ragusa hanno compiuto un blitz negli ospedali di Siracusa e di Noto e nella sede dell’Asp di Siracusa.

Una operazione legata agli esposti presentati nei giorni scorsi sui percorsi dentro le strutture sanitarie. «Abbiamo acquisito documenti ed atti - spiega il Procuratore di Siracusa, Sabrina Gambino - che ci serviranno per una valutazione tecnica ma siamo in una fase del lavoro per cui non possiamo svelare particolari».

Ma nei giorni scorsi, al palazzo di giustizia di Siracusa, sono arrivate altre denunce, due in particolare, relative ai decessi di pazienti avvenuti all’Umberto I di Siracusa. Inoltre, la procura di Siracusa ha già un fascicolo aperto per omicidio colposo per la morte del direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, sulla cui sorte è stata istituita dalla Regione una commissione di inchiesta.

© Riproduzione riservata