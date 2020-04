Siracusa, gli ingegneri donano mille mascherine all'Asp

Atto di generosità da parte degli ingegneri dell'Ordine di Siracusa che hanno acquistato mille mascherine FFP2 da donare all’Azienda sanitaria provinciale. A dare il via a questa iniziativa è stato il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia che ha dato la totale disponibilità degli ingegneri di tutta la provincia di Siracusa a dare il proprio contributo.

Le mascherine sono state ordinate ad un fornitore siciliano che ha provveduto a reperirle in un’azienda con sede in Cina. Una parte del contributo dell’Ordine degli Ingegneri è stato stornato dal budget che, ogni anno, viene stanziato per finanziare la squadra di calcio per la partecipazione ai campionati nazionali di calcio tra tutti gli Ordini degli Ingegneri di Italia.

L’edizione di quest’anno si sarebbe dovuta tenere a Rimini ma, a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata annullata. «Sono stati gli stessi colleghi che fanno parte - spiega il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, Sebastiano Floridia - della squadra a volere che il contributo fosse destinato per aiutare le strutture sanitarie del nostro territorio. Non potevamo sottrarci a questa chiamata alle armi contro il Covid-19, per cui abbiamo deciso di stare al fianco dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario dell’intera provincia di Siracusa. Il consiglio dell’Ordine degli Ingegneri con voto unanime ha dato il via libera alla donazione. Abbiamo chiesto alla direzione dell’Asp di Siracusa in che modo avremmo potuto aiutarli e ci è stata sottolineata l’importanza delle mascherine».

