Ricercato in Romania per rapina e violenza sessuale: arresto a Rosolini

Era ricercato in Romania per rapina e violenza sessuale. È stato arrestato a Rosolini, nel Siracusano, il 31enne Avram Bogdanel per reati commessi ai danni di un'anziana nel 2018.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato in pieno centro a Rosolini mentre vagava a piedi per le vie della città. Alla vista dei carabinieri ha cercato di sottrarsi al controllo ma è stato raggiunto e identificato. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per sequestro di persona, rapina e violenza sessuale delle Autorità Romene alle cui ricerche evidentemente l’uomo si era sottratto emigrando in Italia.

Avram Bogdanel è stato quindi arrestato per essere estradato entro poche settimane.

