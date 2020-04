Coronavirus, esce di casa per andare a giocare a carte: sanzionato a Pachino

La voglia di rivedere gli amici è stata troppo forte per un giovane di Pachino, fermato dai carabinieri mentre rientrava in casa. Il giovane, durante i controlli dei carabinieri, ha infatti ammesso di essere uscito per una partita a carta organizzata a casa di un amico.

I militari hanno fermato anche un uomo a Noto, uscito per andare a mare. Da un comune vicino invece si è spostato un 27enne sanzionato a Floridia. In due sono stati fermati anche a Cassibile per essersi recati da Noto a curare il proprio terreno agricolo.

© Riproduzione riservata