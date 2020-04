Spaccio di droga a Noto, due giovani pusher ai domiciliari

Trovati in possesso di droga durante i controlli anti-coronavirus a Noto. Angelino Corrado, 25 anni disoccupato, con precedenti di polizia è stato fermato dai carabinieri e, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato sorpreso con 140 grammi di marijuana e di materiale per il confezionamento delle dosi.

Colto in flagrante anche il 18enne Salvatore Mizzi, di Noto e già conosciuto dalla forze dell'ordine. Il ragazzo infatti, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina già suddivisa in dosi ed occultata all’interno di un accendino, nonché della somma in denaro contante di 50 euro ritenuta provento di spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni.

