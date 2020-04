Minacce sui social al sindaco di Siracusa, due denunciati

Video pieni di odio e parolacce, minacce di morte e offese sessiste nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. "Appena ti vediamo ti facciamo saltare in aria, perchè noi non abbiamo paura neanche della legge", è solo una delle tante frasi pronunciate su un video che nelle ultime ore balza su Facebook.

Da quanto è dato sapere le offese a seguito dell’elargizione del buono spesa. Dopo la denuncia del primo cittadino, immediate le indagini della Polizia di Stato che hanno portato alla denuncia di due persone. Si tratta di D.S., siracusano di 40 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e S.D., siracusano di 28 anni, per i reati di minaccia aggravata a pubblico ufficiale e diffamazione per via telematica/informatica e per istigazione a delinquere, sempre nei confronti del sindaco di Siracusa.

In particolare, D.S. ha minacciato di morte il sindaco e, in un secondo episodio, ha pubblicato su Facebook un video in cui organizzava una protesta. S.D., invece, ha diffuso via internet un video in cui proferiva gravi offese sessiste contro il sindaco, minacciando anche di investirlo con la propria auto.

