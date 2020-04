Coronavirus, in strada per disfarsi di mobili usati: sanzionato a Palazzolo Acreide

Nonostante si proceda lentamente verso la fase 2 dell'emergenza coronavirus, proseguono i controlli dei carabinieri di Siracusa per il rispetto delle misure di contenimento. Un uomo di 63 anni è stato sorpreso in strada a Palazzolo Acreide e sanzionato perché uscito di casa per disfarsi di vecchi mobili e suppellettili.

Emblematici anche i casi di alcune persone uscite di casa a Rosolini, Noto, Avola e Pachino per andare a trovare parenti e amici. Uno di loro si è giustificato riferendo anche di essersi recato a casa di un amico per aiutarlo a montare un elettrodomestico.

