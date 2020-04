"Non mangiavano da giorni", carabinieri di Siracusa aiutano una famiglia in difficoltà

In gravi difficoltà economiche non mangiava da giorni. Una famiglia di Siracusa è stata aiutata dai carabinieri dopo la richiesta di mettersi in contatto con un ente assistenziale in grado di fornirgli qualche genere alimentare.

I militari della Centrale Operativa si sono quindi attivati e hanno contattato la Caritas cittadina per far preparare un pacco alimentare che è stato poi consegnato hanno così potuto consegnare presso l’abitazione della famiglia i viveri confezionati.

"Pane, pasta, qualche scatola di legumi, passata di pomodoro, farina, una colomba e due uova di cioccolato per i due bambini, sono forse poca cosa in confronto alla sofferenza che quella famiglia - dicono -, come tante altre, sta patendo in questo periodo, ma il sorriso con cui gli uomini in uniforme sono stati ringraziati è un simbolo di grande speranza".

© Riproduzione riservata