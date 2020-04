Blitz a Siracusa, sventato furto in una scuola: ladri in fuga

Blitz mattutino dei carabinieri in una scuola di Siracusa. I militari sono intervenuti in un istituto scolastico comprensivo mettendo in fuga i ladri che, dopo aver scardinato la porta d’ingresso dell’istituto, si sono diretti verso le aule interne.

In seguito ai controlli insieme ai responsabili dell’istituto, i carabinieri hanno constatato che nulla è stato sottratto dalle aule. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del tentativo di furto.

