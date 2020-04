Grigliata pasquale in strada a Lentini, otto persone multate

La polizia di Siracusa ha sanzionato a Lentini 8 persone sorprese durante una grigliata di carne organizzata nella tarda serata di ieri in strada, in mezzo ad un gruppo di palazzine. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato una tavola di circa 10 metri con bottiglie di vino e birra ed accanto due barbecue per cuocere la carne.

I partecipanti al banchetto stati sanzionati per le violazioni alle misure anti coronavirus disposte dalla Presidenza del Consiglio per evitare il contagio. Gli organizzatori, come svelato dalla Questura di Siracusa, erano tutti vicini di casa ma soprattutto erano assembrati, non rispettando le distanze di sicurezza indicate nel decreto.

