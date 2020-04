Coronavirus, finge di andare a lavoro ma è disoccupato: denunciato a Carlentini

Non si fermano i controlli dei carabinieri nel Siracusano. Un 30enne di Carlentini è stato denunciato a Villasmundo dopo per aver dichiarato ai militari, che lo avevano fermato per un controllo, di essere diretto sul posto di lavoro. Ma attraverso alcune verifiche è emerso che il giovane era in realtà disoccupato. Un altro uomo, sempre a Villasmundp è stato invece sanzionato perché, proveniente da un comune vicino, è stato sorpreso in circolazione, senza alcun giustificato motivo.

A Siracusa sono stati controllati e sanzionati una 58enne sorpresa a fare “jogging” lungo la pista ciclabile e un uomo di Priolo Gargallo recatasi nel capoluogo per salutare la fidanzata. Al contrario, aPriolo Gargallo un 35enne di Augusta è stato sanzionato perché si era spostato dal suo Comune di residenza per trovare un’amica. Controlli anche a Cassibile, Floridia, Ferla, Lentini, Francofonte, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni dove diverse numerosi sono stati controllati e sanzionati perché sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine e senza alcuna giustificata motivazione.

A Noto una donna è stata sanzionata perché trovata a bordo della sua autovettura mentre, da sola, mangiava una pizza riferendo di essere uscita per osservare la luna piena. Un uomo è stato invece sanzionato perché, sorpreso per strada, si è giustificato dicendo di essere uscito per accompagnare il fratello in macelleria. Ed ancora due ragazzi, provenienti da Avola, che hanno riferito di essere stati a trovare un amico.

Due ragazzi sono stati inoltre controllati e sanzionati ad Avola perché si trovavano fuori dalla propria abitazione per festeggiare un 18° compleanno. A Portopalo di Capo Passero è stato sanzionato un 53enne che ha dichiarato di avere la necessità di svagarsi prima di rientrare a casa al termine dell’orario di lavoro. A Pachino due persone sono state sorprese in riva al mare mentre erano intente a pescare e a Sortino un uomo è stato sanzionato poiché sorpreso, a bordo della sua autovettura, lungo le vie del centro abitato, dopo che si era recato presso l’abitazione dell’ex coniuge per ritirare un elettrodomestico.

A Carlentini un uomo è stato sanzionato perché era fuori dalla sua abitazione alla ricerca di un negozio di materiale edile, ed ancora un altro è stato sanzionato per essersi recato nella sua casa di campagna per lavare l’auto. Ad Augusta un catanese è stato sanzionato perché si era spostato a verificare le condizioni della sua abitazione. Due giovani infine sono stati sanzionati perché trovati in piazza Sacro Cuore mentre intrattenevano un’accesa discussione su una panchina.

