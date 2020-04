Coronavirus, consegnati i reagenti all'ospedale di Siracusa

Sono stati consegnati oggi al Centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I pronti per essere utilizzati, strumentazioni e reagenti di laboratorio per la stazione di biologia molecolare assegnati dalla Regione siciliana all’Azienda sanitaria provinciale.

L’iniziativa è dell’assessorato della Salute per rendere autonoma Siracusa per la processazione dei tamponi orofaringei nella ricerca del virus Sars-cov-2, tramite l'intervento della Protezione civile regionale.

La Direzione strategica aziendale dell’Asp di Siracusa, "ringrazia sentitamente gli operatori del Dipartimento di Protezione civile che - si sottolinea in una nota - a tutti i livelli, immediatamente dopo il provvedimento regionale di assegnazione, si sono spesi senza alcuna esitazione, anche in questa occasione e sino a tarda notte, per il trasporto da Palermo e la consegna della strumentazione, con la consapevolezza che il lavoro di squadra e la collaborazione senza riserve e risparmio di fatiche, in un momento di così grande emergenza - conclude l’Asp di Siracusa - non può che migliorare l’operatività degli interventi e dare più fiducia e conforto alla popolazione».

