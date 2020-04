In giro e con droga in tasca, arrestato pregiudicato a Siracusa

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Siracusa hanno arrestato in flagranza di reato Alan Modica, siracusano, pregiudicato di 47 anni.

L'uomo è stato controllato mentre, a bordo della sua auto, si aggirava per le vie cittadine senza un giustificato motivo.

I carabinieri, durante il controllo, hanno trovato nella tasca dei pantaloni una busta di cellophane con 50 grammi di marijuana. In casa hanno trovato ulteriori 26 dosi di hashish e diverso materiale per il confezionamento.

Modica è stato arrestato e posto ai domiciliari, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida dell’arresto, a seguito delle misure volte ad evitare la diffusione del Covid-19, è stata svolta in videoconferenza presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa. L'uomo è stato inoltre sanzionato perchè trovato in giro senza alcun valido di comprovata urgenza o di salute.

© Riproduzione riservata