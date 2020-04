Mascherine anti-Covid, il sindaco di Solarino mobilita anche la mamma

Ha coinvolto la propria madre nella realizzazione di mascherine artigianali anti Covid-19 il sindaco di Solarino. Ma per dar manforte all’iniziativa del capo dell’amministrazione del Comune del Siracusano, Sebastiano Scorpo, ideata per far fronte alla mancanza di protezioni in commercio, si sono mobilitate tutte le sarte della piccola comunità nel siracusano.

Solarino, che vive di produzione agricola, è, tra i 21 Comuni della provincia di Siracusa, il più piccolo per estensione ma è il terzo per densità abitativa - quasi 8.000 abitanti - dietro Floridia, con cui confina, e Siracusa.

«Sono andato a trovare la mia sarta preferita, mia madre, che - spiega il sindaco di Solarino, Sebastiano Scorpo- nonostante sia stata operata ed abbia bisogno di assistenza, mia e di mio fratello, ogni giorno è all’opera anche lei come tante altre». Il sindaco ha fatto il punto sulle mascherine artigianali fin qui prodotte. «Abbiamo concluso la settimana - ha detto il sindaco in un post- con il traguardo di poco più di 1800 mascherine realizzate artigianalmente dalle nostre sarte, che non finiremo mai di ringraziare e che aumentano di giorno in giorno, di cui circa 1300 già consegnate dai nostri volontari».

