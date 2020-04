A Siracusa si dona spesa per cani e gatti

L 'assessorato alla Tutela degli animali e randagismo del Comune di Siracusa, ha avviato la spesa sospesa per cani e gatti. L’iniziativa, finalizzata alla raccolta di generi alimentari per gli animali d’affezione, viene incontro alle famiglie in difficoltà economica, e ai volontari attivi sul territorio, che nonostante le difficoltà generate dall’emergenza coronavirus, continuano ad occuparsi con grande responsabilità delle colonie feline e canine presenti in città.

Ad essi - ha detto l’assessore Cosimo Burti - va un sentito ringraziamento per il supporto e il valido sostegno in questo particolare momento delicato per i tanti randagi presenti in città. Nei vari punti vendita che aderiscono all’iniziativa si può comprare il cibo per gli animali e lasciarlo nell’apposito carrello.

© Riproduzione riservata