Coronavirus, ergastolano di Avola finisce ai domiciliari per rischio contagio

Sono stati concessi al 25enne Antonino Sudato, ergastolano, gli arresti domiciliari. Lo rende noto l’avvocato Antonino Campisi, difensore del giovane di Avola, detenuto nel carcere di Sulmona per estorsione, associazione mafiosa ed omicidi.

Come fa sapere il legale, il magistrato di sorveglianza di L’Aquila ha accolto l’istanza «motivando l’incompatibilità del detenuto con la vita carceraria per motivi di salute e per il rischio di contagio da Coronavirus, che in una persona con rilevanti patologie può seriamente aggravare il proprio stato di salute».

