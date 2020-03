Droga, poliziotti si fingono acquirenti: sequestrate 600 dosi

Agenti della squadra mobile hanno arrestato Salvatore De Simone, 35 anni, sorpreso a vendere cocaina e marijuana, per spaccio di stupefacenti e minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Poliziotti hanno notato in uno stabile di via Immordini, un giovane ricevere delle dosi di droga da una feritoia di un portone. Si sono avvicinati e De Simone, non intuendo che si trattava di agenti, ha consegnato loro una dose di stupefacente chiedendo 10 euro.

La polizia è entrata nello stabile e ha recuperato 475 involucri di marijuana e 146 dosi di cocaina. De Simone, che è stato posto ai domiciliari, ha minacciato e ingiuriato gli investigatori.

